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Происшествия 10 августа 2026 12:48

Родион Мирошник: «Каждая оборванная жизнь — на совести западных спонсоров Киева»

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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал атаки Украины на Нижнекамск и Белгород.

«Более 30 мирных пострадавших в Белгороде и более 50 в Нижнекамске! Из них как минимум 18 убитых. Западным спонсорам киевского режима важно осознать и запомнить, что каждая оборванная жизнь, каждая искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистским убийцам в руки оружие, кто позволил им думать, что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит», – написал Мирошник в соцсетях.

Напомним, что, по последним данным, во время массированной атаки ВСУ на Нижнекамск пострадали 48 человек. Еще 13, включая ребенка, погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.

#мид рф #атака БПЛА #нижнекамск
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