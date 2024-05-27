В Казани прошло открытие первого Казанского конгресса хирургов, который посвящен современным методам неотложной практической хирургии.

«Это особое событие. Главное, чтобы те, кто приехал на это мероприятие, обучились новым практикам, получили новые возможности, поделились друг с другом опытом. Все то, что сегодня будет приобретено, внесет неоценимый вклад в один из самых важных показателей для Российской Федерации – снижение смертности населения», – отметила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Президент Российского общества хирургов, главный врач городской клинической больницы имени Боткина в Москве Алексей Шабунин рассказал, что казанская хирургическая школа, начиная с 19-го века и по сегодняшний день, является лучшим представителем российской хирургии. Именно поэтому конгресс проходит в столице Татарстана.

В пресс-службе Минздрава республики «Татар-информу» рассказали, что конгресс собрал 600 участников, а зарегистрировались на мероприятие порядка 900 человек.

Одной из главных тем конгресса стала экстренная хирургия в полевых условиях. Также эксперты рассмотрят вопросы трансплантологии, новых технологий в хирургии, в том числе использование малотравматичных – малоинвазивных методов, когда операции проводятся через маленькие проколы, благодаря этому пациент очень быстро восстанавливается.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«Меняются тренды. Именно переход малоинвазивной хирургии в сторону экстренной и неотложной хирургии означает, что медицина на месте не стоит, технологии двигаются. Если мы говорили ранее, что основное положение экстренной неотложной хирургии – это своевременность, прежде всего надо спасти жизнь пациента. Но каким способом это будет осуществляться – вопрос не стоял. Сейчас в таких случаях все чаще используют малоинвазивную хирургию, и это достойно. Это действительно современные тренды, которые позволяют хирургической службе двигаться вперед», – заметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Министр подчеркнул, в планах проводить этот конгресс ежегодно. Марсель Миннуллин напомнил, что благодаря Раису РТ Рустаму Минниханову в двух больницах Татарстана появятся роботы-хирурги. Во время конгресса эксперты обсудят вопросы работы с такими технологиями.