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Общество 20 февраля 2024 17:07

В РКБ и РКОД Татарстана появятся роботы-хирурги

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Роботы-хирурги появятся в двух больницах Татарстана. Об этом на итоговом больничном совете РКБ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«В ближайшее время у нас появятся два корейских медицинских робота. Сейчас идут переговоры, один робот будет в РКОД, второй в РКБ», – отметил он.

В РКБ медицинский робот будет помогать в работе урологов, к примеру, его будут использовать для простатоктомии – операции по удалению всей или части предстательной железы.

В пресс-службе РКБ «Татар-информу» рассказали, что медики клиники познакомились с работой такого робота во время командировки в Узбекистане, название робота «Revo-i».

Фото: Пресс-служба РКБ

#Здоровье #ркб #министр здравоохранения РТ
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