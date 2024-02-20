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В РКБ и РКОД Татарстана появятся роботы-хирурги
Роботы-хирурги появятся в двух больницах Татарстана. Об этом на итоговом больничном совете РКБ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«В ближайшее время у нас появятся два корейских медицинских робота. Сейчас идут переговоры, один робот будет в РКОД, второй в РКБ», – отметил он.
В РКБ медицинский робот будет помогать в работе урологов, к примеру, его будут использовать для простатоктомии – операции по удалению всей или части предстательной железы.
В пресс-службе РКБ «Татар-информу» рассказали, что медики клиники познакомились с работой такого робота во время командировки в Узбекистане, название робота «Revo-i».
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