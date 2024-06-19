Путеводитель по Сабантую в Березовой роще: как добраться и что посмотреть

Опубликованы программа и карта Сабантуя в Березовой роще ЖК «Дербышки» в Казани. Праздник состоится 23 июня и начнется в 9.30, сообщают организаторы.

Гостей ожидают татарские подворья, игровая площадка «Деревня», молодежный, семейный Сабантуй, мастер-классы, площадки «Новое поколение», «Банные традиции», «Наука и технологии», «Лазертаг», сцена «Болгар радиосы», выставка, торговые ряды, и другие активности. Кроме того, на озере Комсомольском проведут «Водный Сабантуй», который включает программу на сап-бордах, фотозоны, показательные выступления и мастер-классы по парусному спорту, а также масштабное водное шоу.



На центральном майдане зрителям представят театрализованное представление, концерт с участием заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Ришата Тухватуллина, заслуженных артистов РТ Артура Мингазова, Романа Плеханова, молодежного исполнителя Ильназа Шайхразиева, вокального трио «Зуляйля», театра русской песни «Ворожея» и других.

Здесь же развернутся спортивные соревнования и игры. Окончание праздника намечено на 15.00.

Как отмечают организаторы, до площадки праздника будут следовать бесплатные шаттлы: от парковки компрессорного завода (ул.Сибирский тракт, 40) и от парковки ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141). Также можно добраться на рейсовых автобусах №36, 46, 72 от остановки «Ул.Халитова». Они будут курсировать по графику рабочего дня — с 8.00 до 17.00.