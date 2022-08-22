РКН попросил книжный союз исключить книги с «пропагандой нетрадиционных отношений»

Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу рассмотреть возможность исключить из продажи книги, содержащие «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли», — заявили в РКН.

По мнению сотрудников ведомства, пропаганда нетрадиционных отношений в любом виде не соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для социума в целом.

В пресс-службе Российского книжного союза РБК рассказали, что получили письмо с предложением от Роскомнадзора. «В данный момент РКС работает по письму», — пояснили в пресс-службе.

«Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. <…> В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу», — добавили в РКН.

Законопроект предполагает ответственность за пропаганду ЛГБТ-отношений среди людей любого возраста, а не только среди несовершеннолетних. Он предусматривает штрафы в размере до 500 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн для юридических.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать соцсеть TikTok, мессенджер Telegram, сервисы Zoom и Discord, а также хостинг изображений Pinterest как нарушителей законодательства.