Роскомнадзор обязал маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законодательства

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать социальную сеть TikTok, мессенджер Telegram, сервис для видеоконференций Zoom, сервис для обмена сообщениями Discord и хостинг изображений Pinterest как нарушителей российского законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом №236-ФЗ „О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории РФ“», — утверждается в заявлении Роскомнадзора.

Из сообщения ведомства следует, что поисковики должны будут маркировать эти компании «до полного устранения» нарушений российского законодательства.

Ранее, 20 июля, Роскомнадзор ввел аналогичные меры в отношении сетевой энциклопедии Wikipedia — в первую очередь из-за материалов, освещающих ход инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.

Российские поисковики — «Яндекс» и «Рамблер» после этого действительно начали соответствующим образом информировать пользователей. Google и другие иностранные поисковики (например, DuckDuckGo) проигнорировали это требование.

При этом от СМИ Роскомнадзор потребовал освещать связанные со спецоперацией события на основе российских официальных источников почти сразу после ее начала 24 февраля.