РКН объяснил сбой в работе мессенджеров DDoS-атакой на операторов связи

Масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), а также ряда других сервисов на территории России был вызван DDoS-атакой на отечественных операторов связи. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

«Двадцать первого августа с 14.00 [по московскому времени] Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи», — поделились своим видением ситуации в ведомстве.

«По состоянию на 15.00 <...> атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — добавили в РКН.

При этом в Роскомнадзоре не объяснили, каким образом атака на российских операторов связи затронула пользователей в Казахстане, Узбекистане и Финляндии.

В свою очередь операторы связи «Ростелеком», билайн и Tele2 сообщили РИА Новости, что их сети работают штатно и проблем не наблюдается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в работе Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Кроме того, некоторые российские пользователи не могли зайти в «Википедию», магазин приложений для операционной системы iOS AppStore, сервис распространения видеоигр Steam и сервис видеотрансляций Twitch. До сих пор недоступен отечественный детектор сбоев «Сбой.рф».