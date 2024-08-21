В работе Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) произошел масштабный сбой. Это следует из данных сервисов Downdetector и Downradar.

По информации детектора сбоев Downdetector, число жалоб на проблемы в работе Telegram начало лавинообразно расти около 14.00, но затем начало снижаться.

При этом 71% пользователей обратил внимание на невозможность соединиться с сервером. Еще 22% юзеров пожаловались на плохую работу приложения, а 7% — на невозможность получать сообщения.

Из данных сервиса Downradar следует, что с проблемами столкнулись пользователи из России, а также из соседних стран — Финляндии и Казахстана. На Downdetector присутствуют и жалобы жителей Узбекистана.

Сбой в работе WhatsApp начался чуть позже, после 14 часов. О невозможности отправки сообщений заявили 41% пользователей. Кроме того, 40% юзеров не смогли соединиться с сервером, а у 19% начались проблемы с работой приложения.

Среди пожаловавшихся на затруднения с WhatsApp также преобладают пользователи из России. Впрочем, есть среди них и жители соседней Финляндии.

Необходимо отметить, что у корреспондента «Татар-информа» некоторое время тоже не отправлялись и не принимались сообщения в Telegram. Устранить проблему удалось только с помощью технических средств, но затем мессенджер вновь заработал.