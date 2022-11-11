РКБ Татарстана прошла международную сертификацию и перешла на цифровой формат работы

Республиканскую клиническую больницу Татарстана признали цифровой клиникой, соответствующей стандартам HIMSS. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе больницы.

В ноябре 2021 года было решено попробовать провести цифровую революцию в одной из клиник республики.

«Это вызов времени, вызов того этапа развития, который сегодня проходит наша республика. В год цифровизации, по инициативе Министерства здравоохранения Татарстана совместно с Министерством цифрового развития, было подготовлено обращение в адрес Президента республики, в котором было предложено одной из ведущих клиник цифровизироваться», – объяснил агентству главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Курировали проект Минздрав и Минцифры Татарстана. Интересно, что РКБ стала первой клиникой в структуре министерства здравоохранения России, которая смогла пройти сертификацию. Первой же в России свою работу согласно требованиям HIMSS подтвердила больница из структуры МЧС.

В клинике почти избавились от бумаги – врачам больше не надо заполнять истории болезни, участие человека свели к минимуму, а значит вероятность врачебных ошибок практически исключили.

Подробнее о том, что изменилось в РКБ, читайте в репортаже «Татар-информа».