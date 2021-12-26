РКБ сообщила о состоянии пострадавшей в ДТП, которую в больницу привез глава Минздрава РТ

57-летняя женщина-водитель, которая получила травмы в дорожной аварии на трассе Казань – Оренбург, находится в стабильном состоянии, ближе к средней степени тяжести. Информацию о ее состоянии ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе РКБ.

Ранее агентство рассказывало о том, что глава Министерства здравоохранения Татарстана Марат Садыков стал случайным свидетелем ДТП, оказал первую помощь пострадавшей и, не дожидаясь приезда скорой, сам увез ее в Республиканскую клиническую больницу.

«Марат Наилевич оценил состояние, риски и травмы, только после этого принял решение доставить женщину в приемный покой РКБ. Травмы позволяли доставить ее самостоятельно. Учитывая вчерашнюю погоду, женщина без экстренной транспортировки могла получить переохлаждение, что ухудшило бы ее состояние», – объяснили в пресс-службе РКБ.

Как стало известно агентству, водитель автобуса, который столкнулся с легковушкой, звонил в РКБ – интересовался состоянием пострадавшей и предлагал помощь.