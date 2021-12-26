Пострадавшую в ДТП на трассе в больницу доставил министр здравоохранения Татарстана

Дорожная авария, как стало известно ИА «Татар-информ», произошла накануне на 37-м километре трассы Казань – Оренбург. Автобус вылетел на встречку и столкнулся лоб в лоб с легковушкой.

В этой аварии травмы получила женщина-водитель легкового автомобиля Opel.

Фото: очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, водитель одного из автомобилей, оказавшихся на месте ДТП, остановился, чтобы помочь пострадавшим. Как выяснилось, 57-летняя женщина-водитель получила множественные травмы.

«Мужчина осмотрел пострадавшую, убедился, что больше в аварии никто не пострадал и, не дожидаясь скорой, сам увез женщину на своем автомобиле в больницу. Мужчина был очень похож на главу Минздрава Татарстана Марата Садыкова», – рассказали агентству очевидцы.

Как удалось выяснить ИА «Татар-информ» у источника, знакомого с ситуацией, человек, о котором идет речь, действительно министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Авария произошла буквально на его глазах. Автобус решил обогнать машину, в которой ехал глава Минздрава республики. Водитель автобуса вышел на обгон и на встречной полосе лоб в лоб стокнулся с легковушкой.

Марат Садыков быстро довез пострадавшую до РКБ, где ей оказали своевременную помощь, сообщил источник агентства.