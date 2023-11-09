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Ритейлер «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress
«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress — по итогам сделки ритейлер получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и инфраструктуру маркетплейса. Об этом передают «Ведомости».
Отмечается, что ребрендинг проведут в ближайшие месяцы — сайт, склады, ПВЗ и собственный транспорт татарстанского маркетплейса изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит маркет».
Напомним, о планах российского ритейлера приобрести онлайн-площадку KazanExpress стало известно в середине октября.
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