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Руc Тат
Экономика 9 ноября 2023 14:37

Ритейлер «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress

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«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress — по итогам сделки ритейлер получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и инфраструктуру маркетплейса. Об этом передают «Ведомости».

Отмечается, что ребрендинг проведут в ближайшие месяцы — сайт, склады, ПВЗ и собственный транспорт татарстанского маркетплейса изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит маркет».

Напомним, о планах российского ритейлера приобрести онлайн-площадку KazanExpress стало известно в середине октября.

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