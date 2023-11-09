Ритейлер «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress

«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress — по итогам сделки ритейлер получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и инфраструктуру маркетплейса. Об этом передают «Ведомости».

Отмечается, что ребрендинг проведут в ближайшие месяцы — сайт, склады, ПВЗ и собственный транспорт татарстанского маркетплейса изменят внешнее оформление и получат бренд «Магнит маркет».

Напомним, о планах российского ритейлера приобрести онлайн-площадку KazanExpress стало известно в середине октября.