Риск несанкционированного завоза животных возрастает в Татарстане перед Курбан-байрамом

Риск несанкционированного завоза животных в Татарстане возрастает накануне Курбан-байрама, который в этом году отмечается 27 мая.

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции сообщил, что с начала февраля в Татарстан уже ввезли около 170 голов мелкого рогатого скота из других регионов, при этом все поставки сопровождались ветеринарными документами.

Он предупредил, что по мере приближения праздника может начаться нелегальный ввоз животных, и подчеркнул необходимость заранее предотвращать такие нарушения.

Мотыгуллин также рекомендовал жителям приобретать скот внутри республики. По его словам, в Татарстане насчитывается около 188 тысяч голов мелкого рогатого скота, поэтому необходимости закупать животных за пределами региона нет. Он отметил, что, по опыту специалистов, привозные овцы не превосходят местные породы.

Кроме того, представитель ветеринарной службы обратил внимание на риски покупки животных у перекупщиков. В таких случаях, по его словам, можно приобрести больной или непригодный скот. Он подчеркнул, что к убою в Татарстане допускаются только здоровые, маркированные животные, прошедшие карантин и зарегистрированные в системе «Хорриот».

