Ришат Тухватуллин: Появился дефицит талантов

Ришат Тухватуллин

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин обеспокоен проблемой нехватки профессионально подготовленных и мотивированных артистов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению III Международного фестиваля имени Альфии Авзаловой.

По словам певца, ему стало труднее найти и привлечь артистов в свой коллектив. «Танцоров в моей группе стало меньше. Молодые танцоры, в основном, находятся в городе, но большинство из них не желает выезжать на гастроли. Появился дефицит талантов. В Казани мало тех, кто имеет одновременно профессиональную подготовку, подходит по росту, возрасту, и не против работать на гастролях. Мы приглядываемся к участникам фестивалей», – пояснил Ришат Тухватуллин.

Он напомнил, что в свое время в коллективе Альфии Авзаловой были профессионалы. «Они ездили по деревням, преодолевая расстояния на телеге, кузове автомобиля. Не было удобств, какие мы сейчас имеем. Даже в таких условиях она сумела собрать сильный коллектив», – привел пример певец.

Ришат Тухватуллин уверен, что участие в конкурсе – большая школа для молодых артистов, поэтому им необходимо стараться принять участие во всевозможных конкурсах и фестивалях.

«После конкурса ты понимаешь, где твои недостатки. Начинаешь работать над собой. Я помню, как усердно готовился к первым своим конкурсам. Был очень зол, когда не стал лауреатом. И вернулся уже с четкой целью. Участие в конкурсе – отличная возможность молодому артисту проявить себя», – сказал Ришат Тухватуллин.