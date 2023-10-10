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Ришат Тухватуллин: Появился дефицит талантов
Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин обеспокоен проблемой нехватки профессионально подготовленных и мотивированных артистов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению III Международного фестиваля имени Альфии Авзаловой.
По словам певца, ему стало труднее найти и привлечь артистов в свой коллектив. «Танцоров в моей группе стало меньше. Молодые танцоры, в основном, находятся в городе, но большинство из них не желает выезжать на гастроли. Появился дефицит талантов. В Казани мало тех, кто имеет одновременно профессиональную подготовку, подходит по росту, возрасту, и не против работать на гастролях. Мы приглядываемся к участникам фестивалей», – пояснил Ришат Тухватуллин.
Он напомнил, что в свое время в коллективе Альфии Авзаловой были профессионалы. «Они ездили по деревням, преодолевая расстояния на телеге, кузове автомобиля. Не было удобств, какие мы сейчас имеем. Даже в таких условиях она сумела собрать сильный коллектив», – привел пример певец.
Ришат Тухватуллин уверен, что участие в конкурсе – большая школа для молодых артистов, поэтому им необходимо стараться принять участие во всевозможных конкурсах и фестивалях.
«После конкурса ты понимаешь, где твои недостатки. Начинаешь работать над собой. Я помню, как усердно готовился к первым своим конкурсам. Был очень зол, когда не стал лауреатом. И вернулся уже с четкой целью. Участие в конкурсе – отличная возможность молодому артисту проявить себя», – сказал Ришат Тухватуллин.
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