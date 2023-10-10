Имя обладателя фестиваля Альфии Авзаловой объявят на вечере к 90-летию певицы

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Обладатель главного приза III Международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой станет известен на вечере, посвященном 90-летию певицы.

Мероприятие пройдет 23 октября в Татарском государственном театре оперы и балеты им. М.Джалиля. Об этом организаторы фестиваля рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы получили более 600 заявок. Участники – из 13 стран, много участников из регионов России. Я считаю, что это хороший результат. Открыли для себя интересных артистов. Работала большая команда жюри. Кто удостоен Гран-при – сообщим на концерте», – сказала дочь певицы, руководитель Фонда сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой Зульфия Нигмедзянова-Авзалова.

Зульфия Нигмедзянова-Авзалова Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

В рамках увековечения имени Альфии Авзаловой театр Камала выпустит спектакль о жизни и творческой судьбе легендарной певицы. В декабре пройдет научно-практическая конференция, посвященная наследию Альфии Авзаловой.

«Мы обязаны изучать творчество наших деятелей, передавать их от поколения к поколению. В юбилейный год сделано многое, мы стараемся оказывать финансовую поддержку. Альфия Авзалова – личность, достойная быть примером. Она внесла огромный вклад в нашу культуру», – отметила исполнительный директор Фонда развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин напомнил о важной роли фестивалей в увековечении имен выдающихся деятелей.

«В этом фестивале также могут принять участие артисты самодеятельные, вышедшие из народа. Для молодых девушек и парней из районов, деревень это большая возможность. Мы будем оказывать поддержку», – сказал он.

На Гала-концерте фестиваля выступят ведущие артисты Татарстана и России, лауреаты фестиваля имени Альфии Авзаловой. Также примет участие заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин.

Ришат Тухватуллин Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

«Я пел на последнем юбилейном концерте Альфии апа Авзаловой. В последние годы много ее слушаю. Думаю, что я должен участвовать в этом концерте. Такие мероприятия очень нужны. Она была обладательницей уникального голоса. Молодежь должна знать. Если артисты молодого поколения будут исполнять ее песни, это здорово», – поделился Ришат Тухватуллин.

Алия Карачурина на концертах исполняет песню из репертуара легендарной певицы. «У меня в программе была песня «Кичке уен». Она мне очень нравится. Конечно, среди зрителей есть и такие, кто ревностно относится к песням, которые они привыкли слышать в исполнении любимых артистов. Но песни должны жить, звучать, и кто же это сделает, если не мы?» – отметила молодая певица.