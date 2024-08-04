Ринат Садыков: «Сәләт» в этом году исполняется 30 лет — это огромный успех

Фото: сайт Минмолодежи РТ

В Билярске завершилась пятая смена Международного молодежного образовательного форума «Сәләт», посвященная современным медиаресурсам, Медиа Биләр Форум. Всего в ней приняли участие более 823 детей из Самарской, Оренбургской, Московской областей, Чувашии, Башкортостана, Санкт-Петербурга и всех районов Татарстана, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мы счастливы, что в Татарстане есть такое сообщество как „Сәләт“. Тут собрались ребята со всех районов нашей республики. Я уверен, что вы счастливы, потому что вы каждый год имеете возможность приезжать сюда. Я передаю вам „привет“ от Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», — сказал на закрытии смены министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В смене приняли участие победители и призеры предметных олимпиад, научных конференций, лидеры региональных клубов «Сәләт» и активисты районов и школ РТ. За шесть дней участники узнавали об особенностях создания контента, о журналистике, фото и видео, изучали тренды, пробовали себя в создании рекламы, развивали креативное мышление, учились блогингу и ведению социальных сетей.

Каждый день проводились образовательные и игровые занятия, спортивные соревнования и культурные вечера. Состоялся видеовечер «ГаләмФест», прошли чемпионаты по футболу, волейболу, стритболу, шахматам и джем-сессии.