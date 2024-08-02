Эксперты: «Сәләт» уделяет большое внимание развитию медиаграмотности у молодежи

Международный молодежный образовательный форум «Сәләт» — кузница талантов, организаторы уделяют большое внимание развитию важных жизненных навыков, в том числе и медиаграмотности, у молодых людей. Об этом на платформе «Экспертного клуба» сказала член Общественной палаты РТ заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«„Сәләт“ (в переводе с татарского — „талант“) — это не просто молодёжная организация Татарстана, это настоящая кузница талантов. Она объединяет одарённых детей и подростков, дает им возможность раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и вдохновиться на новые свершения», — сказала она, отметив, что организаторы уделяют большое внимание развитию важных жизненных навыков, в том числе и медиаграмотности.

«В наше время, когда информационные потоки нарастают с каждым днем, умение ориентироваться в медиапространстве, отличать достоверную информацию от фейков, критически мыслить и формировать собственное мнение становится жизненно необходимым. И то, что „Сәләт“ уделяет этому направлению пристальное внимание, вызывает искреннее уважение. Ведь именно от молодого поколения, его умения работать с информацией, анализировать и делать выводы, зависит будущее нашей страны», — сказала Павлова.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин назвал форум уникальной площадкой, которая демонстрирует интеллектуальный, творческий и духовный потенциал и созидательную энергию молодежи, а также площадкой смелых инновационных проектов, пространством формирования межкультурного диалога, диалога власти и молодежи.

«Сама идея заключается в создании развивающей среды, объединяющей молодежь, увлеченной интеллектуальным творчеством, заинтересованной в духовном и культурном обогащении, это пространство общения на трех языках: татарском, русском и английском, помогает совершенствовать личностные и профессиональные качества, знакомит с мировыми трендами», — сказал эксперт.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов отметил, что международный молодежный образовательный форум «Сәләт» и его пятая смена, Медиа Биләр Форум, подчеркивает важность и актуальность медийного образования для молодежи.

«Фокус на современных способах работы с социальными медиаресурсами особенно актуален в условиях стремительного развития цифровых технологий. Обучение таким направлениям, как ТВ-журналистика, фото- и видеосъемка, подкастинг и блогинг, поможет участникам не только развить свои творческие способности, но и подготовиться к будущей профессиональной деятельности в медиаиндустрии», — сказал Шарапов.