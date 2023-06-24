Ринат Садыков рассказал, когда может быть объявлен Год молодежи в Татарстане

Правительство Татарстана рассматривает возможность провести в период с 2024 по 2026-й Год молодежи, однако сейчас необходимо проработать перечень мероприятий, приуроченных к такому событию. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«На заседании Госсовета РТ я предложил один из предстоящих годов объявить годом молодежи. Речь идет о 2024, 2025 или 2026 годах. Сейчас мы обсуждаем это с коллегами, понимаем, что такое решение даст нашей отрасли еще больше возможностей, чтобы охватить нашей деятельностью еще больше молодых людей. Самое главное, что нам не отказали, а сказали, что давайте подумаем, потом будем объявлять», – отметил собеседник.

Напомним, что на выездном заседании Госсовета РТ Ринат Садыков предложил объявить один из следующих годов Годом молодежи, о чем сообщал «Татар-информ».