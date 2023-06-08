Ринат Садыков предложил объявить Год молодежи в Татарстане

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Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков предложил объявить Год молодежи в республике. Об этом он заявил на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Нужно менять философию молодежи, ориентировать их на то, чтобы они еще больше могли быть полезными, ответственными. Это станет возможным через наполнение наших программ и проектов новым содержанием, ценностями, высокими смыслами», — сказал министр по делам молодежи.

По его словам, в работе с молодежью не бывает быстрых результатов, а новые условия требуют новых подходов. «Это непростая, системная, ежедневная и часто малозаметная работа по всем направлениям», — отметил Садыков.