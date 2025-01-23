Ринат Садыков предложил ввести специальные стипендии для студенческих семей

Ринат Садыков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минмолодежи Татарстана продолжает разработку программы поддержки студенческих семей. Одним из ее пунктов может стать выделение стипендиального фонда для этой категории учащихся. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Если у семьи появляется ребенок, то мы должны идти по пути обеспечения всех необходимых условий. Например, чтобы во время сдачи родителями экзаменов и зачетов ребенок был под присмотром. Для этого, например, в Казанском энергоуниверситете открылась комната матери и ребенка. Кроме того, сегодня внутри каждого учебного заведения предусматривается стипендиальный фонд, чтобы помогать молодым родителям», — отметил собеседник агентства.

Ещё одним важным моментом в работе со студенческими семьями он назвал поддержку их эмоционального и психологического состояния. Для этого нужно проводить индивидуальные консультации с психологами, тренинги, а также работу с преподавателями на местах.

Программа поддержки студенческих семей сейчас находится в разработке, затем каждый вуз будет сам заниматься ее реализацией, уточнил министр.