Ринат Садыков предложил ввести специальные стипендии для студенческих семей
Минмолодежи Татарстана продолжает разработку программы поддержки студенческих семей. Одним из ее пунктов может стать выделение стипендиального фонда для этой категории учащихся. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Если у семьи появляется ребенок, то мы должны идти по пути обеспечения всех необходимых условий. Например, чтобы во время сдачи родителями экзаменов и зачетов ребенок был под присмотром. Для этого, например, в Казанском энергоуниверситете открылась комната матери и ребенка. Кроме того, сегодня внутри каждого учебного заведения предусматривается стипендиальный фонд, чтобы помогать молодым родителям», — отметил собеседник агентства.
Ещё одним важным моментом в работе со студенческими семьями он назвал поддержку их эмоционального и психологического состояния. Для этого нужно проводить индивидуальные консультации с психологами, тренинги, а также работу с преподавателями на местах.
Программа поддержки студенческих семей сейчас находится в разработке, затем каждый вуз будет сам заниматься ее реализацией, уточнил министр.