«Я – Крепость, веду бой!»: в деревне Альвидино отгремел первый день «Элбэдэна»

Альвидино вновь стало эпицентром памяти о войне – накануне здесь развернулся уже VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». В этом году фестиваль, традиционно проходящий на родине майора Петра Гаврилова, приурочен сразу к трем событиям: 80-летию Победы, Году защитника Отечества и 125-летию самого Петра Михайловича.





Торжественное начало и новые рекорды: 390 реконструкторов, 24 единицы военной техники

В этом году фестиваль «Элбэдэн» побил все свои прежние достижения. «Используем рекордное количество военной техники – 24 единицы. Среди них – подлинные участники Великой Отечественной войны. Помимо техники, в этом году будут новые пиротехнические эффекты для максимальной правдоподобности. И еще рекорд – 390 участников-реконструкторов! В прошлом году их было 350. Этот рост – яркое свидетельство востребованности и значимости события», – рассказала «Татар-информу» автор и организатор фестиваля Наиля Тазиева.

Фестиваль, который за семь лет его проведения посетили уже более 60 тысяч человек, снова стал живым напоминанием о первых часах войны, о беспримерном мужестве защитников Брестской крепости и о личном подвиге одного из их командиров – уроженца пестречинской земли, Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

Юрий Камалтынов: «Великая слава нашим бойцам, которые с оружием в руках отстаивают правду»

«Благодаря «Элбэдэну» память о наших героях будет жить вечно! Великая слава нашим согражданам, бойцам, которые с оружием в руках отстаивают правду. И светлая память тем, кто отдал за это самое дорогое, что у них есть, – жизнь. Нам повезло, мы жили среди участников войны. Сейчас на всю республику их осталось всего чуть больше ста человек» - сказал, обращаясь с приветственной речью к участникам фестиваля, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

Особое внимание в этом году уделили деталям: от безупречно воссозданной военной формы и снаряжения бойцов Красной Армии 1941-1945 гг. до расширенной выставки уникальных медицинских инструментов военных лет от историка Александра Поволоцкого.

Прикоснуться к истории своими руками: интерактивные площадки, ожившая повседневность фронта и тыла

Пока реконструкторы готовились к главным событиям, фестивальное поле жило десятками мирных, но не менее захватывающих сцен. В живую историю войны мог погрузиться каждый.

У стола с полевыми телефонами, включая легендарный «ТАИ-43» и немецкий предвоенный образец, кипела работа.

«Все телефоны оригинальные, использовались связистами прямо на поле боя. Мы их ищем по всему интернету. Люди рассказывают, что находили их на чердаках, некоторые были выкопаны из-под земли. Восстанавливаем, реставрируем» - рассказал нам член одного из военно-исторических клубов Алексей.

Люди с удивлением брали в руки тяжелые трубки, пытаясь представить, как передавались приказы под свист пуль.

На площадке «Вальс Победы» профессиональные хореографы обучали главному танцу военного времени.

Аромат подгоревшего масла и лебеды витал над одной из самых популярных точек. Здесь на глазах у зрителей мастера готовили блинчики по военному рецепту: один просеивал муку из перемолотой пшеницы, другой месил тесто, третий жарил на сковороде. Получались плотные темноватые оладушки.

«Зерно смололи, просеяли. Вода, соль, песок, мелко измолотая лебеда, масло. Все делаем на глаз. Раньше наши бабушки так готовили, есть-то особо было нечего. Лебеда – это сейчас сорняк, а тогда она была на вес золота!» - поделились кулинары «блинной».

Попробовав «лебединые» блинчики, гости фестиваля уверенно заявляли: «Вкусно!»

На площадке полевой почты дети и взрослые учились складывать письма-треугольники. Многие и сами пробовали написать «полевое письмо». Читая подлинные письма тех лет, представители юного поколения понимали, как трудно жилось тогда их ровесникам. На той же площадке можно было найти полевые парикмахерскую и мастерскую.

Для юных гостей кипела жизнь на площадке «Арт-патриотизм» – здесь мастерили подарки для военнослужащих специальной военной операции: рисовали открытки, плели маскировочные сети. А рядом, под бдительным оком инструкторов, они проходили «Курс молодого бойца». Ребята азартно учились штыковому бою на чучелах, метали учебные гранаты, осваивали азы работы связистов и саперов.

В историческом тире очередь выстроилась к уникальным экспонатам от клуба «Последний резерв» из города Энгельс: все жаждали пострелять из нагана, ТТ, немецких МР-40 или «Люгера». Самые меткие уносили на память копию значка «Ворошиловский стрелок» и «красноармейскую книжку».

Сердца гостей сжимались у стендов, посвященных защитникам Отечества – от «сороковых, роковых» до наших дней. Особое внимание привлекала экспозиция, посвященная Ивану Додосову, еще одному герою-пестречинцу, который сегодня служит в зоне СВО. Рядом – выставка обмундирования Красной Армии и мощная коллекция «Ретромобиля». Парад раритетных военных автомобилей стал ярким финальным аккордом предбоевой программы первого дня.

«Многие из наших ребят-реконструкторов сегодня ведут настоящие бои»

Гвоздем же субботы и тем, ради чего тысячи людей собрались на холме перед полем битвы, стала масштабная реконструкция боя за Брестскую крепость «Я – Крепость, веду бой!».

«Это действительно актуально и очень важно, потому что многие из наших ребят-реконструкторов сегодня ведут настоящие бои. Ребята, которые здесь собрались, это не актеры и не солдаты, это люди, которые неравнодушны к Великой Отечественной войне и к спецоперации. Мы хотели показать, как выглядел советский солдат и как выглядели наши враги, а они были серьезные, сильные. Мы в очередной раз хотим обратить внимание на историю нашей Победы», - сказал в своем традиционном выступлении перед началом постановки ее главный режиссер, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров.

После его напутственного слова представление началось. Задрожала земля – по полю двинулись настоящие танки. Специальными зарядами, высекающими искры из брони и поднимающими фонтаны земли, застрочили пулеметы.

Воздух наполнился запахом пороха и оглушительным грохотом. Новые пиротехнические эффекты срабатывали с пугающей реалистичностью: вспышки взрывов ослепляли, черные клубы дыма заволакивали поле боя. Над головами проносились самолеты.

Сквозь дым и пламя были видны фигуры бойцов Красной Армии и вермахта в подлинной форме 1941 года. Звуки выстрелов, крики команд на русском и немецком языках, вой сирен, гул моторов – все это создавало жуткую и правдоподобную атмосферу боя. Зрители, затаив дыхание, следили за каждым маневром, было заметно, что они прочувствовали и отчаянное положение защитников крепости, и их намерение биться до конца.

В завершение реконструкции все ее участники вышли к зрителям и стояли, не двигаясь, несколько минут. На лицах у реконструкторов и у зрителей можно было заметить слезы – и тех и других перемещение в день нападения на нашу страну тронуло до глубины души.

«Я занимаюсь реконструкцией с 2010 года, именно в этом фестивале принимаю участие каждый год. Вся военная форма на нас - оригинальная, она сохранилась с 1945 года. Сегодня здесь все проходит очень масштабно, многие приехали на фестиваль из других регионов России. Самое главное, мы показываем здесь не просто стрелковый бой, а именно историю - как Брест оборонялся и как освобождался. Завтрашние реконструкции – новые, они будут показаны на «Элбэдэне» впервые, это тоже будет очень зрелищно!» - поделился с «Татар-информом» участник реконструкции Илья Корнилин из Ульяновска.

Вечером субботы специальную программу «Русский мир», посвященную военнослужащим СВО, представил на «Элбэдэне» Олег Газманов.

А уже сегодня ранним утром на фестивале прошли масштабная реконструкция «Вторжение» и акция «Свеча памяти». В 14:00 зрители увидят реконструкцию «У стен Кенигсберга» о событиях 1945 года. Ожидается, что большой интерес гостей вызовет также реконструкция Парада Победы 24 июня 1945 года с участием курсантов КВТККУ (ее начало намечено на 13:45).

Фестиваль «Элбэдэн» проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан, грантов Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», Благотворительного фонда «Татнефть», главы Пестречинского муниципального района.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

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