Ринат Садыков: К 2028 году в каждом районе РТ будут работать объекты молодежной политики

К 2028 году планируют открыть молодежные объекты в каждом районе Татарстана. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Перед нами стоит задача открыть такие объекты во всех районах. Важно, что все они создаются в партнерстве с молодежью и их запросами. Именно молодые люди дают нам концепцию. К 2028 году мы сможем сказать, что объекты молодежной политики будут работать в каждом муниципальном образовании», – сообщил он.

Речь идет о молодежных центрах, подростковых клубах и центрах психолого-педагогической помощи.

Садыков напомнил, что Татарстан ежегодно реализует самую масштабную в России программу по ремонту и строительству молодежных объектов.