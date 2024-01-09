Ринат Рахматуллин пишет песни в колонии: «Две песни посвятил любимой»

Ринат Рахматуллин

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Певец Ринат Рахматуллин связался с корреспондентом «Татар-информа» и рассказал, чем занимается в колонии. Он продумывает новую программу для будущего сезона концертов, создает новые песни.

«На днях написал 4 новые песни. Две из них посвятил любимой. Три песни - о любви. А последняя - сюрприз. Ее я представлю зрителю сразу после того, как освобожусь», – сказал артист.

По его словам, в колонии он выступает с концертами, организованными к праздникам.

«Здесь уже у меня начали появляться новые фанаты. С удовольствием подпевают. Еще перед Новым годом отсюда вышел парень по имени Альберт. Он написал моему близкому человеку, что благодарен судьбе за встречу со мной и мечтает стать моим близким другом», - поделился Ринат Рахматуллин.

Он также рассказал, что поздравить с Новым годом к нему приезжали коллеги по творческому цеху - певцы Вадим Захаров, ИлГэрэй, блогер Рамиль Шарапов, а также друзья из Чистополя.

Напомним, минувшим летом Рината Рахматуллина приговорили к 6 месяцам лишения свободы за вождение в пьяном виде и создание ситуации, приведшей к ДТП. Также по решению суда певец лишен права управления транспортными средствами на 3,5 года. Наказание артист отбывает в колонии-поселении.

Гульназ Хабибуллина