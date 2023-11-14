news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 14 ноября 2023 21:22

Певца Рината Рахматуллина отправили на полгода в колонию за пьяное ДТП

Скопировать ссылку

К шести месяцам заключения в колонии-поселении приговорил суд города Буинск татарстанского певца Рината Рахматуллина.

Он признан виновным по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.

В материалах суда сообщается, что Рахматуллин за рулем автомобиля Lexus спровоцировал ДТП перед зданием администрации Буинска. Машиной управлял в нетрезвом состоянии. Прибывших на место аварии сотрудников Госавтоинспекции пытался обмануть. Утверждал, что за рулем находился не он.

Кроме того, на момент аварии мужчина уже был лишен прав после другого ДТП, произошедшего по его вине.

#суд #ДТП #буинск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100