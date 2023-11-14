Певца Рината Рахматуллина отправили на полгода в колонию за пьяное ДТП

К шести месяцам заключения в колонии-поселении приговорил суд города Буинск татарстанского певца Рината Рахматуллина.

Он признан виновным по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.

В материалах суда сообщается, что Рахматуллин за рулем автомобиля Lexus спровоцировал ДТП перед зданием администрации Буинска. Машиной управлял в нетрезвом состоянии. Прибывших на место аварии сотрудников Госавтоинспекции пытался обмануть. Утверждал, что за рулем находился не он.

Кроме того, на момент аварии мужчина уже был лишен прав после другого ДТП, произошедшего по его вине.