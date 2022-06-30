Ринат Мухамадиев: Карманные книги становятся все более популярны у современного читателя

Сегодня все больше становятся популярны карманные книги — это издания небольшого формата в мягком переплете. Об этом автор около 70 произведений, писатель и журналист Ринат Мухамадиев сказал на презентации нового издания своей книги «Кыргый атауга сәяхәт» («Путешествие на дикий остров»).

Книга автора стала 13-й в серии «Библиотека „Казан утлары“». Презентация состоялась в АО «Татмедиа».

«Я рад, что журнал „Казан утлары“ создал такую книжную серию. Сегодня другие времена. Толстые книги — для книжных полок. Сейчас у большинства людей единственное свободное время, когда они могут читать книги, это время в пути, в транспорте. Думаю, у этого [карманного] формата большое будущее. Во многих цивилизованных странах мира говорят, что хороший роман должен быть толщиной в палец. А мы иногда гонимся за кирпичами, что является ошибкой», — сказал Ринат Мухамадеев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что книги серии «Библиотека „Казан утлары“» хорошо продаются.

«Мы ежемесячно выпускаем одну книгу в этой сериии. Тираж серии достиг 30 тысяч, и 80% из них были распроданы. Некоторые книги стали большим дефицитом, их уже не найти в продаже. Это, безусловно, проект, который показывает, что татарские авторы умеют писать», — заявил он.

Причиной успеха проекта Шамиль Садыков назвал малый формат и умелый подбор произведений.

«Чтобы попасть в эту серию, в очереди стоят обладатели крупных премий, но при этом попасть не могут. Значит, их произведения трудно читать, ведь здесь главное — завлечь человека. Конечно, для нас большая честь, что среди этих авторов есть и Ринат Мухамадиев. Наша мечта — довести количество книг в этой серии до ста. Если мы сможем выпустить сто разных книг в карманном формате, то богаче нас не будет народа», — сказал Шамиль Садыков.