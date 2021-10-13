В серии «Библиотека “Казан утлары”» вышла книга казанского врача Ильшата Билалова

Журнал «Казан утлары» выпустил очередную книгу в серии «Библиотека „Казан утлары“» — повесть «Судьба, написанная в горах». Ее автор — врач МКДЦ Ильшат Билалов. Первый экземпляр книги писателю вручил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Книги в формате pocketbook — в Татарстане самые продаваемые среди татарских книг. Это по-настоящему оживило татарскую литературу. Ждем от вас новые, интересные произведения. Надеемся, что эта книга Ильшата Билалова станет популярной», — сказал Шамиль Садыков в ходе встречи.

Формат карманной книги пришелся читателю по душе, он удобный, подчеркнул руководитель «Татмедиа». «Главное — в этой серии издаются книги новых авторов. Наша задача — выпускать для татарского читателя книги, написанные легким языком, в народном духе», — сказал он.

Книга Ильшата Билалова — о буднях сельских врачей. По словам автора, многие события, описанные в книге, взяты из жизни. «Прототипы героев — мои родственники, друзья. Я писал по их историям. Некоторые события выдуманы. После смерти мамы у меня появилось желание писать. Сел за компьютер и написал», — рассказал автор.

«К сожалению, сейчас современную татарскую литературу много критикуют. Говорят, что уже нет настоящих произведений. Появление таких авторов, как вы, дает надежду на будущее татарской литературы», — сказал Шамиль Садыков.

Книга «Судьба, написанная в горах» в ближайшие дни поступит в продажу.

Ильшату Билалову 54 года. Он родился в Казани. Выпускник Казанского государственного медицинского института. Кандидат медицинских наук. Преподаватель кафедры сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии КГМУ, врач «Межрегионального клинико-диагностического центра» (МКДЦ) в Казани.