Ринат Фазылов: «Наша задача – формировать у молодого поколения правильные ориентиры»

Одна из главных задач, стоящих перед депутатским корпусом – это патриотическое воспитание молодежи. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, председатель Общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Ринат Фазылов.

«Россия сильна, когда сильны ее защитники. Это гордое звание, которое должно стать целью для нашей молодежи. Наша задача – формировать у молодого поколения правильные приоритеты: любовь к Родине, гордость за ее историю и достижения», – заявил собеседник агентства.

По его мнению, нужно усилить работу по патриотическому воспитанию в образовательных и культурных учреждениях, а также в средствах массовой информации.

Сегодня Фазылов подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Оно пройдет с 25 по 31 мая. С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане.