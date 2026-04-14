Ринат Фазылов подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, председатель Общественного совета партпроекта «Безопасные дороги» Ринат Фазылов подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

«Партия "Единая Россия" объединяет неравнодушных людей, имеющих общие ценности и ориентиры. Это особенно важно в такое непростое для страны время, когда проходит специальная военная операция. Я хочу инициировать законопроекты, направленные на защиту тех, кто защищает нашу Родину», – отметил Фазылов.

Члены партии «Единая Россия» с первых дней проведения специальной военной операции выступают с важными законодательными инициативами, собирают и передают гуманитарную помощь бойцам и мирным жителям новых регионов, а также активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий, добавил он.

Предварительное голосование «Единой России» состоится с 25 по 31 мая. С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане.