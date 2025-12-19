Ринат Фазылов: Приоритеты государственной политики - это семья, СВО и наш суверенитет

Глава государства Владимир Путин подтвердил приоритеты государственной политики: семья, специальная военная операция, суверенитет нашего государства. Об этом «Татар-информу» заявил заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов.

«Наш Президент хорошо понимает запросы людей и проблемы, которые их волнуют. Отвечая на вопросы журналистов и жителей из разных регионов, глава государства подтвердил приоритеты государственной политики: семья, специальная военная операция, суверенитет нашего государства. Президент отметил, что в 2025 году количество обращений от военнослужащих и их семей значительно уменьшилось», – сказал Ринат Фазылов.

Он отметил, что формат прямой линии эффективно выявляет реальные проблемы, которые волнуют жителей нашей страны и побуждают органы власти к быстрому реагированию. По его словам, Президент сфокусировал внимание на двух важных темах – это задержка выплат и получение удостоверений семьями погибших.

«После сегодняшней линии к этим проблемам будут относиться еще внимательнее, усилив межведомственное взаимодействие. Важно, что Владимир Путин отметил роль волонтерских сообществ и их участие в поддержке бойцов и их семей. Кроме того, Глава государства указал на важность подготовки бойцов СВО к мирной жизни, не зря он говорит, что таким ребятам не страшно передавать страну», – добавил Ринат Фазылов.

Сегодня Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.