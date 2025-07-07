Ринат Фахретдинов: «Знаю бойцов из топ-15 UFC, которые не смогли бы мне противостоять»

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Первый татарский боец в истории UFC Ринат Фахретдинов в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорт» оценил своего нового соперника Андреаса Густафссона. Он отметил его физические данные:

«Густафссона знаю давно. Мы с ним, можно сказать, на связи в соцсетях. Я так понял, ему предлагали выйти на замену, когда мне искали соперника в Абу-Даби. Он очень крепкий, физически сильный боец. Я даже считаю, что он один из самых сильных бойцов UFC в физическом плане. Нестандартный, неудобный. Но мы с такого рода бойцами уже дрались, поэтому настраиваемся на тяжелый бой и планируем, естественно, досрочную победу».

Также Гладиатор отметил, что промоушн специально подбирает соперника, который сможет противостоять его борьбе. При этом он отметил, что некоторые топовые бойцы не смогли бы ему ничего противопоставить.

«UFC ищет. Но, к сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. Но по физике, по данным очень крепкий боец. UFC мне дают тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению. Потому что, я знаю, из топ-15 есть ребята, которые, я точно знаю, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они стилистически похожих ребят ставят против меня. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы.

Напомним, бой между Фахретдиновым и Густафссоном состоится 6 сентября, в Париже.