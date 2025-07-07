Ринат Фахретдинов: «Я бы поучаствовал в турнире UFC в Белом доме»

Фото: t.me/rinatgladiator

Первый татарский боец в главном промоушене в смешанных единоборствах UFC Ринат Фахретдинов заявил, что президент США Дональд Трамп сможет провести резонансный турнир в своей резиденции, Белом доме в Вашингтона.

«Знаете, Трамп – он бизнесмен, поэтому я считаю для него это вполне нормальное явление – провести турнир в Белом доме. Я не удивлюсь, если он его реально проведет», – сказал Фахретдинов в интервью «ТИ-Спорт».

Также он отметил, что сам бы с удовольствием поучаствовал в таком мероприятии.

«Да, конечно, хотелось бы, я просто хотел бы оказаться в Белом доме, это же интересно, это же история! Тем более подраться там, конечно, хотел бы. Но, как кажется, там весь кард (файт-кард – состав участников UFC турнира – прим. «ТИ-Спорта») будет состоять из местных ребят. Но было бы интересно, конечно. Даже просто посетить этот турнир. Было бы интересно посмотреть на него», – подчернул Гладиатор.

Напомним, Ринат Фахретдинов, обладает профессиональным рекордом: 23 победы, 1 поражение и 1 ничья. В UFC он провел несколько боев, включая победы над Брайаном Баттлом и Андреасом Михаилидисом.