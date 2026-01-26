Ринат Фахретдинов предложил провести смену для татарских спортсменов из других регионов

Боец Ринат Фахретдинов выступил с инициативой провести в МЦ «Волга» в Лаишевском районе Татарстана смену для юных спортсменов татар, проживающих в других регионах страны. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Мы прорабатываем инициативу тематической смены от предпринимателей- и спортсменов-татар, проживающих вне Татарстана. Один из идейных вдохновителей – известный боец Ринат Фахретдинов. Они хотят объединить и собрать у нас в республике юных татарских спортсменов, живущих в разных регионах, провести для них мастер-классы с именитыми чемпионами, помочь им глубже погрузиться в традиции Татарстана и повысить среди них самоидентификацию своего народа», – заявил министр.

Пока проект находится на стадии идеи и прорабатывается ведомством, но МЦ «Волга» обладает достаточной инфраструктурой для проведения масштабных спортивных мероприятий, добавил Кадыров.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».