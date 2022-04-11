Ринат Билялетдинов: «Обыграть "Спартак" в его состоянии "Рубину" будет легче, чем "Уфу"»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» поделился ожиданиями от предстоящей встречи казанского клуба против «Спартака» в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги, а также прокомментировал ситуация в московском клубе.

«В "Спартаке" очень тяжелая ситуация. За последние несколько лет ни одному тренеру не удалось поймать рисунок игры. Вероятно, причина в многолетнем наслоении селекционных разработок. Одно не довели до конца, хватаются за новое, второе не довели – хватаются за третье, тут всплывает первое, на горизонте – четвертое. Вот они за все подряд хватаются, а игру отработать так и не могут», — сказал Билялетдинов.

Кроме того, бывший наставник казанского клуба заявил, что в своем нынешнем состоянии красно-белые могут оказаться вполне по силам команде Леонида Слуцкого.

«"Спартак", думаю, в своем нынешнем состоянии для "Рубина" будет даже более легким соперником, нежели "Урал" или "Уфа"», — заявил Билялетдинов.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ринатом Билялетдиновым.