Ринат Билялетдинов о споре Слуцкого с судьями: Явного «убийства» «Рубина» я не видел

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» прокомментировал критику судейства со стороны наставника казанского клуба Леонида Слуцкого.

По словам специалиста, явных судейских ошибок в нашумевшем матче с «Ростовом» он не увидел.

«Честно, я не могу сказать, по каким именно ошибкам предъявлял претензии Слуцкий. Помню только угловой с „Ростовом“. Но помню также и непоставленный пенальти с „Локомотивом“ в первом туре прошлого сезона. Матч с „Ростовом“? Ну можно было бы там дать желтую карточку. Явного „убийства“ команды Слуцкого я не увидел. Я ни на чьей стороне, есть КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет РФС — прим. Т-и), который с этим должен разбираться», — сказал Билялетдинов.

Кроме того, бывший наставник казанского клуба оценил мнение другого экс-тренера «Рубина» Валерия Чалого о том, что одной из причин провала команды стало слишком сильное внимание к судьям со стороны Слуцкого.

«В какой-то степени согласен. Видя реакцию тренера, невольно уходят мысли и начинаешь думать не о футболе, а совсем о другом, но важно не переборщить. Всё списывать на судейство — это грубейшая ошибка, в первую очередь — [ошибка] игрока. Тренера — да, бывает, эмоции уносят, но и осуждать Слуцкого сильно не надо. Какой плохой пример он показывает и так далее. Тут вопрос к игрокам. Всё равно за мелкими судейскими ошибками есть гигантское игровое время, которое игроки должны использовать по полной, компенсируя судейские ляпы», — подчеркнул специалист.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ринатом Билялетдиновым.