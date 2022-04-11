Ринат Билялетдинов: «Если Хвича на год останется в Грузии, о перспективах можно забыть»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» прокомментировал уход из казанского клуба грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии.

По словам специалиста, уход полузащитника — огромная потеря для казанского клуба.

«Конечно, уход Хвичи — это потеря. Он был единственным полноценным зубом в атаке. А сейчас у „Рубина“ абсолютно беззубая атака. Нужно отдать должное Хвиче: он очень старался, и равнодушия в его глазах не было. Злился, психовал. Как в игре с „Ростовом“ на последней секунде казанцам не дали угловой, так он там весь горел и полыхал. И действительно — на нем многое завязывалось. Он протаскивал мячи в штрафную, провоцировал защитников на аккуратность, сажал на карточки, зарабатывал пенальти», — сказал Билялетдинов.

Кроме того, бывший наставник казанского клуба заявил, что если Хвича задержится в грузинском «Батуми» более чем на год, то о серьезных перспективах придется позабыть.

«Сейчас вот он уехал в Батуми, и если он там задержится еще на год, то о серьезных перспективах можно будет уже забыть. Играя со слабыми соперниками, можно в такую пропасть угодить, что на высоком уровне уже будешь неконкурентоспособен», — подчеркнул специалист.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ринатом Билялетдиновым.