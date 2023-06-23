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Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов избраны академиками АН Татарстана
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов избраны действительными членами (академиками) Академии наук РТ.
На кресла действительных членов АН РТ претендовали 18 человек, на места членов-корреспондентов — 13. Выборы состоялись сегодня на общем собрании академии.
По Отделению гуманитарных наук академиком избран единственный претендовавший на это кандидат (по специальности «археология») — Айрат Ситдиков, директор Института археологии имени Халикова АН РТ, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, а также заведующий кафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ.
По Отделению медицинских и биологических наук АН РТ академиками избраны директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов (по специальности «анатомия и клеточная биология») и генеральный директор МКДЦ Рустем Хайруллин (по специальности «организация здравоохранения»).
Членами-корреспондентами по этому отделению стали заведующий кафедрой генетики КФУ Айрат Каюмов (по специальности «генетика») и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина (по специальности «эпидемиология»).
Выборы в академики не прошли генеральный директор НПЦ «ЛИПОСТ РТ» Роберт Ильязов (по специальности «сельскохозяйственные науки»), заведующий кафедрой защиты растений и селекций КГАУ Радик Сафин и директор Центра технического образования КГАСУ Рустэм Сахапов (по специальности «сельскохозяйственные науки»), заведующий центром органического сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ АН РТ Вадим Хоменко (по специальности «экономика»).
Кроме того, достаточного числа голосов не набрал претендовавший на место члена-корреспондента заместитель начальника Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Фарит Ялалов (по специальности «педагогика: теория и методика обучения в поликультурной среде»), сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Академии наук РТ.
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