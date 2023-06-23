Фарид Мухаметшин и Рифкат Минниханов избраны академиками АН Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов избраны действительными членами (академиками) Академии наук РТ.

На кресла действительных членов АН РТ претендовали 18 человек, на места членов-корреспондентов — 13. Выборы состоялись сегодня на общем собрании академии.

По Отделению гуманитарных наук академиком избран единственный претендовавший на это кандидат (по специальности «археология») — Айрат Ситдиков, директор Института археологии имени Халикова АН РТ, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, а также заведующий кафедрой истории Татарстана Института международных отношений КФУ.

По Отделению медицинских и биологических наук АН РТ академиками избраны директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов (по специальности «анатомия и клеточная биология») и генеральный директор МКДЦ Рустем Хайруллин (по специальности «организация здравоохранения»).

Членами-корреспондентами по этому отделению стали заведующий кафедрой генетики КФУ Айрат Каюмов (по специальности «генетика») и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина (по специальности «эпидемиология»).

Выборы в академики не прошли генеральный директор НПЦ «ЛИПОСТ РТ» Роберт Ильязов (по специальности «сельскохозяйственные науки»), заведующий кафедрой защиты растений и селекций КГАУ Радик Сафин и директор Центра технического образования КГАСУ Рустэм Сахапов (по специальности «сельскохозяйственные науки»), заведующий центром органического сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ АН РТ Вадим Хоменко (по специальности «экономика»).

Кроме того, достаточного числа голосов не набрал претендовавший на место члена-корреспондента заместитель начальника Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Фарит Ялалов (по специальности «педагогика: теория и методика обучения в поликультурной среде»), сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Академии наук РТ.