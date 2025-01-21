Рифкат Минниханов: В Татарстане недостаточно маршрутов научпоп-туризма

Рифкат Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане существуют пять маршрутов научно-популярного туризма, однако в республике остаётся огромный потенциал к развитию этого направления и созданию новых. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по количеству объектов научно-популярного туризма, однако недостаточно действующих маршрутов. А это один из показателей научно-технологического развития региона. При этом нужно привести уже существующие маршруты в соответствие с новым федеральным ГОСТом. Напомню, что в республике разработана программа по развитию научно-популярного туризма до 2035 года», - отметил он.

На сегодняшний день во Всероссийский реестр научно-популярного туризма входит 71 объект в Татарстане, это второй показатель в стране. Наибольшее число объектов было включено от вузов республики. Как добавил Минниханов, необходимо включать в работу больше предприятий реального сектора экономики, что позволит не только повысить их узнаваемость, но и позволит школьникам и студентам узнать больше о производстве.

Основной точкой роста научно-популярного туризма становится его популяризация среди путешественников. В Татарстане есть огромное количество объектов, которые было бы интересно посетить не только жителям нашей республики, но и туристам из других регионов, считает председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«У нас уже есть несколько маршрутов научно-популярного туризма, в первую очередь, речь идёт о наследии КФУ, также у нас широкая химическая промышленность и крупные предприятия. Через их демонстрацию мы можем привлекать людей из других регионов», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в программу научно-популярного туризма в Татарстане включат 63 новых объекта.