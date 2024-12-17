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В программу научно-популярного туризма в Татарстане включат 63 новых объекта
Особое внимание в 2025 году необходимо уделить запуску программы научно-популярного туризма в Татарстане. На сегодняшний день в нее уже включены 16 объектов, на будущий год планируется ещё 63. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщил ее президент Рифкат Минниханов.
«В этом году в Татарстане разработана концепция научно-популярного туризма до 2035 года. Сформулировано и отправлено в адрес федерального оператора этого направления предложение о включении 63 новых объектов. Теперь стоит задача эффективного запуска проекта», – заявил он.
На сегодняшний день разработаны и внедрены пять маршрутов научно-популярного туризма в Татарстане на базе КФУ, КНИТУ–КАИ, Университета Иннополис и IT-парка имени Башира Рамеева.
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