Рифкат Минниханов: В этом году в Татарстане появилось 292 миллионера

По итогам федерального конкурса «Студенческий стартап» в этом году в Татарстане появилось 292 миллионера. А в целом за три года количество победителей составило 734 человека. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на открытии Республиканской школы заведующих кафедрами и лабораториями научно-образовательных организаций.

«В то же время изучение результатов конкурса в разрезе вузов с учетом контингента обучающихся, поданных и поддержанных заявок показывает, что резервов здесь немало. Для эффективной кооперации с промышленностью нужен хорошо проработанный пакет проектов от ученых, преподавателей-исследователей», – заявил Минниханов.

Он заметил, что академиками, членами-корреспондентами, институтами и подразделениями Академии наук был разработан 51 проект. Однако эксперты Инвестиционно-венчурного фонда РТ признали, что для внедрения и масштабирования не все проекты соответствуют целевым значениям.

«По результатам экспертизы было отобрано и предложено для инвестирования четыре проекта. Инвестиционно-венчурным фондом сейчас прорабатывается вопрос финансирования. Два проекта предложены для рассмотрения к инвестированию через университетскую стартап-студию РТ. Только один проект направлен для дальнейшего рассмотрения и финансирования потенциальным партнерам. Три проекта, обладающие коммерческим потенциалом, взяты в проработку для привлечения индустриальных партнеров», – рассказал Минниханов.

Он напомнил, что в Татарстане 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития. «У нас определены приоритетные направления научно-технологического развития. Одно из них – сохранение национальной идентичности родного языка», – уточнил президент Академии наук.

Минниханов добавил, что в этом году Татарстан занял второе место в национальном рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию, уступив только Москве.

«Несмотря на позитивную динамику в целом, остаются и проблемные зоны. Они требуют, с одной стороны, концентрации усилий и с другой стороны – переосмысления подходов», – подчеркнул он.

По его словам, одной из проблем остается недостаток финансирования сферы науки и научных исследований. «Главный вызов – необходимость кратного роста финансирования науки прежде всего за счет привлечения негосударственных средств. Мы должны вместе выработать эффективные механизмы взаимодействия с реальным сектором экономики и кратно повысить объемы квалифицированных заказов предприятий на НИОКР», – убежден президент Академии наук.

Проект по созданию Республиканской школы завлабов Минниханов назвал «новой прорывной образовательной инициативой». «Очень рассчитываем, что он даст толчок появлению новых идей и проектов», – заключил руководитель организации.