В Академии наук РТ открылась Республиканская школа завлабов

В Академии наук Татарстана сегодня открылась Республиканская школа заведующих кафедрами и лабораториями научно-образовательных организаций. Этот проект должен придать мощный импульс развитию кадрового потенциала научно-образовательного комплекса республики, заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Символично, что этот перспективный образовательный проект, который, я уверен, в течение времени будет масштабирован на всю Россию, стартует в Год научно-технологического развития в Татарстане. Наш регион всегда отличало особое отношение к актуальным задачам функционирования сферы высшего образования, научных исследований и разработок», — сказал он.

Сафаров отметил, что в последние годы в республике получены весомые результаты в области формирования передовой исследовательской и образовательной инфраструктуры. В Татарстане успешно функционирует один из десяти научных центров мирового уровня России, шесть передовых инженерных школ ведут подготовку высококвалифицированных специалистов для всех значимых отраслей экономики.

Кроме того, шесть вузов участвуют в реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». «Непрерывно обновляются основные фонды науки, расширяется сеть исследовательских лабораторий. В самых разных городах республики при поддержке частного бизнеса создаются и модернизируются университетские кампусы международного уровня. Но не следует забывать, что главное наше богатство — это люди», — подчеркнул Сафаров.

Он убежден, что эффективность деятельности любой отрасли зависит от «состояния человеческого капитала». «Особенно это касается научно-технической сферы, где роль человека, ученого невозможно переоценить. Ведь даже самое современное исследовательское оборудование не обеспечит стране технологический суверенитет, не упрочит ее позиции среди мировых научных держав», — заметил руководитель Администрации Раиса РТ.

По его словам, продуктивность научных работников во многом определяется руководителями среднего звена — заведующими лабораториями, кафедрами, центрами.

«В рамках пяти модулей практикоориентированной программы повышения квалификации вам предстоит ознакомиться с принципами и направлениями проведения научно-технологической политики России и ключевыми механизмами государственной поддержки исследований и разработок, усовершенствовать навыки управления научной и инновационной деятельностью лабораторий и приумножить знания о технологическом предпринимательстве, овладеть инструментарием повышения личной эффективности и защитить выпускные работы», — обратился он к слушателям школы.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин добавил, что такой проект впервые запущен в республике. «Это серьезный проект, связанный с повышением квалификации научных работников. Это накопительная форма повышения квалификации. Более 20 тыс. учителей ежегодно повышают свою квалификацию. Поэтому крепкий фундамент в общем образовании у нас есть. А у вас есть возможность укрепить научный потенциал России», — сказал он собравшимся.

Помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов уточнил, что «завлабы» — это руководители среднего звена научно-образовательных учреждений, они задействованы в организации и проведении исследований, разработок и образовательного процесса.

«Школа завлабов — это место, где реализуется новая образовательная программа дополнительного профессионального образования. Это повышение квалификации. Ее объем — 72 часа. Стиль этой школы — максимальная практикоориентированность. Программа будет постоянно действующей. Финансироваться будет каждый год», — сообщил Гильмутдинов.

Те, кто успешно завершит школу, получат сертификат Академии наук Татарстана государственного образца.