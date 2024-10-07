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Общество 7 октября 2024 13:23

В Академии наук РТ открылась Республиканская школа завлабов

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В Академии наук Татарстана сегодня открылась Республиканская школа заведующих кафедрами и лабораториями научно-образовательных организаций. Этот проект должен придать мощный импульс развитию кадрового потенциала научно-образовательного комплекса республики, заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Символично, что этот перспективный образовательный проект, который, я уверен, в течение времени будет масштабирован на всю Россию, стартует в Год научно-технологического развития в Татарстане. Наш регион всегда отличало особое отношение к актуальным задачам функционирования сферы высшего образования, научных исследований и разработок», сказал он.

Сафаров отметил, что в последние годы в республике получены весомые результаты в области формирования передовой исследовательской и образовательной инфраструктуры. В Татарстане успешно функционирует один из десяти научных центров мирового уровня России, шесть передовых инженерных школ ведут подготовку высококвалифицированных специалистов для всех значимых отраслей экономики.

Кроме того, шесть вузов участвуют в реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». «Непрерывно обновляются основные фонды науки, расширяется сеть исследовательских лабораторий. В самых разных городах республики при поддержке частного бизнеса создаются и модернизируются университетские кампусы международного уровня. Но не следует забывать, что главное наше богатство это люди», подчеркнул Сафаров.

Он убежден, что эффективность деятельности любой отрасли зависит от «состояния человеческого капитала». «Особенно это касается научно-технической сферы, где роль человека, ученого невозможно переоценить. Ведь даже самое современное исследовательское оборудование не обеспечит стране технологический суверенитет, не упрочит ее позиции среди мировых научных держав», заметил руководитель Администрации Раиса РТ.

По его словам, продуктивность научных работников во многом определяется руководителями среднего звена заведующими лабораториями, кафедрами, центрами.

«В рамках пяти модулей практикоориентированной программы повышения квалификации вам предстоит ознакомиться с принципами и направлениями проведения научно-технологической политики России и ключевыми механизмами государственной поддержки исследований и разработок, усовершенствовать навыки управления научной и инновационной деятельностью лабораторий и приумножить знания о технологическом предпринимательстве, овладеть инструментарием повышения личной эффективности и защитить выпускные работы», обратился он к слушателям школы.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин добавил, что такой проект впервые запущен в республике. «Это серьезный проект, связанный с повышением квалификации научных работников. Это накопительная форма повышения квалификации. Более 20 тыс. учителей ежегодно повышают свою квалификацию. Поэтому крепкий фундамент в общем образовании у нас есть. А у вас есть возможность укрепить научный потенциал России», сказал он собравшимся.

Помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов уточнил, что «завлабы» это руководители среднего звена научно-образовательных учреждений, они задействованы в организации и проведении исследований, разработок и образовательного процесса.

«Школа завлабов это место, где реализуется новая образовательная программа дополнительного профессионального образования. Это повышение квалификации. Ее объем 72 часа. Стиль этой школы максимальная практикоориентированность. Программа будет постоянно действующей. Финансироваться будет каждый год», сообщил Гильмутдинов.

Те, кто успешно завершит школу, получат сертификат Академии наук Татарстана государственного образца.

В этом году обучение пройдут заведующие лабораториями естественнонаучного и инженерно-технического профилей 430 человек. В следующем году повышать квалификацию будут руководители общественного и гуманитарного профилей. «Потом мы снова вернемся к этому проекту», заключил помощник Раиса РТ.

#повышение квалификации
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