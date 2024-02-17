Рифкат Минниханов: Татарстан лидирует в России по количеству молодых ученых

В Татарстане ситуация с молодыми специалистами в науке лучше, чем в других регионах России. Об этом на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«В России 40 процентов молодых ученых, у нас их 60 процентов. Мы не успокаиваемся, сегодня мы делаем акцент на аспирантуру. Выпускники аспирантуры, которые у нас потом становятся молодыми учеными, научными руководителями — это для нас является приоритетом», — заявил он.

«Все говорят, что в науку идут по призванию, а не из-за денег. Ученый с утра до вечера занимается исследованиями. Денежный вопрос есть, и от этого никуда не деться. Поэтому дополнительно ко всем мерам федеральной поддержки в Татарстане отдельно рассматриваются вопросы. Проводятся профессиональные конкурсы среди молодых ученых, молодых преподавателей, рассматривается вопрос жилищного сертификата», — рассказал Рифкат Минниханов.

Кроме того, поддержка молодых ученых ведется через стартапы, отметил он.

«Мы меняем формат сотрудничества с Инвестиционно-венчурным фондом. Сегодня фонд создает такую систему: если будущий молодой ученый обладает исследовательскими и предпринимательскими способностями, он получает дополнительные деньги через отдельные стартапы, даже если финансирование невелико. Сегодня задача академии — наладить эти процессы. Ни один молодой ученый не должен остаться без внимания», — сказал Рифкат Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря нацпроекту «Наука и университеты» число молодых ученых в РТ достигло 4,5 тыс. Национальные проекты реализуются в стране по указу Президента России Владимира Путина.



Гульнар Гарифуллина