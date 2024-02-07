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Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» число молодых ученых в РТ достигло 4,5 тысячи
Благодаря мероприятиям национального проекта «Наука и университеты» число молодых исследователей в Татарстане достигло 4,5 тыс. человек. Об этом заявила на заседании руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
«Благодаря национальному проекту “Наука и университеты” в республике оказывается поддержка молодым ученым, в рамках федеральной программы развернута сеть новых лабораторий под руководством перспективных молодых ученых. Эффективность принятых мер дает свои плоды», – сказала парламентарий.
Молодые ученые занимаются исследованиями в сфере добычи и переработки сырья, химических и информационно-телекоммуникационных технологий, энергетики, агробиотехнологий и продовольственной безопасности, медицины и здоровьесбережения.
Начиная с 2019 года на реализацию мероприятий нацпроекта в Татарстане привлечено около 12 млрд рублей. Средства направляются, в том числе, на создание передовых инженерных школ, научных центров с первоклассными условиями для исследовательской работы и передовой инфраструктуры вузов.
Набиева напомнила, что 2024-й в республике объявлен Годом научно-технологического развития. «В обществе есть запрос на популяризацию научного знания. Ярким тому подтверждением выступает ежегодная Всероссийская премия “За верность науке”. В 2023 году самой конкурентной по числу заявок стала номинация “Научно-популярный проект года”. Проводится огромное количество конкурсов и мероприятий, популяризирующих науку, так, стартовал прием заявок на второй конкурс грантов для популяризаторов науки», – подчеркнула она.
В Год научно-технологического развития пройдет большое количество выставочных и просветительских мероприятий, чтобы вовлечь подрастающее поколение в исследовательский процесс с ранних лет.
В ходе заседания депутаты предложили более активно продвигать проект «Академический десант» в муниципалитетах республики, продолжить реализацию проекта «Наука рядом» и проекта молодых ученых «Научное волонтерство».
Напомним, что 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития в Татарстане указом Раиса республики Рустама Минниханова. Документ был подписан в сентябре прошлого года.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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