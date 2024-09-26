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Рифкат Минниханов: Татарстан готов стать опорным регионом для развития беспилотников
Татарстан показывает высокие результаты в развитии беспилотных авиационных систем и готов стать опорным регионом для отрасли. Об этом на открытии Всероссийского фестиваля «Дотянуться до неба» сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Проведение такого фестиваля еще раз говорит о том, что Татарстан имеет большой потенциал стать опорным регионом Российской Федерации в сфере развития беспилотных авиационных систем», - заявил спикер.
Он особо отметил успехи Татарстана в сфере развития беспилотников.
Также Минниханов напомнил о проведении в республике космического фестиваля «Дежурный по планете», где школьники конструировали не просто БПЛА, но и целые спутники.
Напомним, в Казани стартовал Всероссийский фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба», где собрались более 2,5 тыс. школьников, студентов и преподавателей со всей страны. Они познакомятся со сферами, где используются БПЛА, займутся программированием и сборкой дронов.
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