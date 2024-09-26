В Казани стартовал Всероссийский фестиваль беспилотной авиации «Дотянуться до неба», где собрались более 2,5 тыс. школьников, студентов и преподавателей со всей страны. Они познакомятся со сферами, где используются БПЛА, займутся программированием и сборкой дронов.

«Ещё со времён СССР авиамоделирование было очень популярно. Сегодня беспилотные системы непосредственно с этим связаны. Стартовал долгожданный фестиваль, посвященный этой актуальной теме, которая рассматривается на разных уровнях. Со стороны Академии наук (далее – АН) могу сказать, что мы видим большой потенциал в этом направлении. Проведение сегодняшнего мероприятия говорит о высоких позициях Татарстана в сфере беспилотных систем», - отметил президент АН РТ Рифкат Минниханов.

Общей идеей фестиваля «Дотянуться до неба» является знакомство с беспилотными летательными технологиями, охватывающими все сферы жизни. Насыщенная программа включает три трека: «Мечта», «Технологии» и «Общество».

Рифкат Минниханов вместе с министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным и министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным осмотрели выставку фестиваля, пообщались с ребятами, конструирующими беспилотники, и даже попробовали сами поуправлять дронами.

«Хочу отметить живой интерес молодых людей к созданию беспилотников. В летательных аппаратах есть своя романтика. Здесь царит невероятная атмосфера, ребята с большим интересом подходят к своим разработкам. Сегодня молодежь осознанная и вдумчивая. Мне это очень нравится», - поделился впечатлениями Хайруллин.

По итогам фестиваля те школьники, которые пройдут полностью все три направления, получат сертификат, который в будущем поможет им при поступлении в технический вуз.