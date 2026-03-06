news_header_top
Общество 6 марта 2026 10:06

Рифкат Минниханов: «Проекты технологического лидерства в России рассчитаны до 2030 года»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальные проекты технологического лидерства начали реализовываться в России в 2025 году. Они охватывают ключевые отрасли экономики, в которых стране необходимо обеспечить независимость от иностранных производителей, напомнил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на итоговой коллегии «Татмедиа».

С начала 2025 года в России реализуются восемь национальных проектов технологического лидерства. Среди них «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и др.

Проекты сформированы в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 года.

«Реализация проектов рассчитана на период с 2025 по 2030 годы, с перспективой до 2036 года», – отметил Минниханов.

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана
#национальные проекты #Рифкат Минниханов
Асгат Сафаров прокомментировал ситуацию с жилищным сертификатом в Нурлате

«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

