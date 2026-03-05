«Нужна новая медиаискренность»: какие ориентиры обозначили для СМИ Татарстана

Как искусственный интеллект меняет медиасферу Татарстана, какие пути завоевания аудитории актуальны сегодня и какие вызовы стоят перед СМИ республики, обсудили на расширенном заседании Республиканского агентства «Татмедиа» с участием руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.





Айдар Салимгараев: «По среднему охвату одного поста, по весу канала и по количеству подписчиков «Татмедиа» входит в топ новостных каналов в МАХ»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Об итогах работы Республиканского агентства «Татмедиа» в 2025 году рассказал руководитель ведомства Айдар Салимгараев.

По данным опросов ФОМ-Татарстан, топ-5 каналов получения информации в 2025 году формально остался прежним: телевидение, интернет-СМИ, мессенджеры, соцсети и ближайшее окружение. Однако в качестве источника информации аудитория все больше отдает предпочтение мессенджерам.

В прошлом году набрал популярность МАХ, который стал третьим мессенджером в России с долей 57% после WhatsApp (77%) и Telegram (76%). В республике сегодня более 1 млн зарегистрированных пользователей МАХ.

«После ограничений WhatsApp, Telegram и внедрения новых возможностей в МАХ рост аудитории мессенджера продолжится. Очевидно, что нашим СМИ необходимо осваивать новую нишу. По среднему охвату одного поста, по весу канала и по количеству подписчиков «Татмедиа» входит в топ новостных каналов в МАХ», – отметил Салимгараев.

«Татар-информ» остается самым цитируемым СМИ Татарстана

СМИ «Татмедиа» достигнуты показатели в 332 тыс. уникальных посетителей сайтов за сутки, у них почти 16 млн подписчиков в соцсетях.

Руководитель «Татмедиа» отметил успехи «Татар-информа».

«В январе 2026 года «Татар-информ» значительно улучшил свои позиции в рейтинге «Дзен», поднявшись на 23 пункта и войдя в общероссийский топ-40 СМИ. По итогам «Медиалогии» за 2025 год «Татар-информ» остается самым цитируемым СМИ Татарстана», – подчеркнул он.

Контент на татарском языке стал самой быстрорастущей категорией среди онлайн-СМИ. За последние три года его трафик вырос на 30%, причем треть аудитории – из других регионов России. Одновременно с этим фиксируется и общее падение посещаемости веб-сайтов на 17-22%, в том числе из-за интеграции ИИ в поисковики и изменений в соцсетях, где большую часть ленты составляет безличный контент.

«’’ИИ’’ – это самое упоминаемое слово в прошедшем году в социальных сетях, по данным «Медиалогии». По данным Reuters, на глобальном уровне поисковый трафик на новостные сайты за год сократился на треть из-за появления ИИ-сводок и чат-ботов. Самыми охватными сервисами искусственного интеллекта среди россиян Mediascope назвал «Алису AI» и DeepSeek. Самая лояльная им возрастная группа – от 12 до 24 лет», – поделился данными Салимгараев.

Большинство пользователей читают новости через нейросети, которые формируют обобщенные ответы по всем сайтам, однако есть сомнения по поводу достоверности получаемой таким образом информации.

«Парадоксально, но именно активное обращение интернет-пользователей к искусственному интеллекту обостряет перед нами необходимость наращивания в глобальном интернет-пространстве объема правдивых, конструктивных и позитивных материалов о нашей республике и стране, о наших ценностях и интересах. Таким образом, каждый объективный и профессиональный журналистский материал для интернет-сайтов и социальных сетей напрямую и опосредованно формирует повестку и мировоззрение людей», – подчеркнул Салимгараев.

«Чтобы сохранить доверие читателя, нужна новая медиаискренность»

Контент-стратегии смещаются в пользу уникальности, и в этом плане региональной и местной журналистике легче добиться доверия аудитории и удержать ее, уверен руководитель «Татмедиа».

«Чтобы сохранить доверие читателя, нужна так называемая новая медиаискренность. Это когда читают и смотрят не потому, что «так рекомендует лента», а потому, что доверяют. Это живая эмоция вместо красивого ролика. Повышается востребованность форматов и жанров журналистики, которые неподвластны ИИ-генерациям: это расследования, репортажи и трансляции с мест, живые истории о людях, авторские колонки и комментарии», – заявил он.

Редакциям в республике нужно более активно практиковать форматы персонифицированной журналистики, чтобы появлялись новые имена, считает Салимгараев.

«Печатка» сокращается. Стремление сопротивляться этой неизбежности не должно тормозить изменения внутри самих редакций, их способность адаптироваться к новым условиям. Влиятельность СМИ теперь измеряется не тиражами, а активностью онлайн- и офлайн-работы с аудиторией. Эти процессы укрепляют нас в мысли о том, что будущее редакций – в их трансформации в креативные бюро по созданию контента и работе с общественным мнением», – отметил он.

В 2024 году Татарстан занимает 29‑31-е место в федеральном рейтинге по системе распространения печатных СМИ. В 2021 году в республике было 190 киосков, сейчас их осталось 38; их доходы не позволяют обеспечить достойную оплату труда продавцам, поэтому они уступают место другим коммерческим объектам.

Боец СВО поблагодарил журналистов Татарстана за работу

На заседании было показано видеообращение бойца специальной военной операции с позывным «Гагарин», который поблагодарил журналистов Татарстана за грамотное освещение СВО.

«Хотел бы поблагодарить журналистов Татарстана за то, что они рассказывают о том, какой ценой нам дается победа, как мы стали военнослужащими, какие задачи перед нами стоят и как мы их выполняем. Это очень ценно и важно для нас. Такие материалы поднимают патриотический дух и гордость у населения. Победа будет за нами, ведь за нами правда», – сказал боец.

Работа по поддержке участников специальной военной операции и привлечению на контрактную службу ведется в Татарстане на системном уровне. При организации агитационной кампании используются все каналы: СМИ и наружная реклама, уличные акции и телемосты, добавил Айдар Салимгараев.

В рамках программы «Батырлар. Герои Татарстана» выпущено более 1,8 тыс. материалов в СМИ, а также более 10 тыс. публикаций в социальных сетях. Создан 21 видеоролик с реконструкцией подвигов и выпущено свыше 350 видео с реальными историями участников СВО. Общий охват этой темы в соцсетях превысил 100 млн просмотров.

«Важно удерживать внимание молодой аудитории через вертикальные видео»

Актуальным остается вопрос привлечения внимания молодой аудитории.

«Важнейшей задачей видится привлекать и удерживать внимание молодой аудитории, говорить с ней на одном языке, на тех платформах и в тех форматах, которые пользуются у них популярностью, в том числе через вертикальные видео. Этот формат лидирует в России по органическому и виральному охвату. Короткие видеоролики привлекают внимание, а длинные создают доверие, глубину и авторитет», – считает Салимгараев.

Такой формат показывает свою эффективность. Так, в течение трех последних лет такие видео регулярно появлялись на канале «Татар-информа» на одном из популярных видеохостингов. За это время число подписчиков на нем выросло в пять раз.

«Мы сделали более 1 тыс. коротких видеороликов и собрали более 130 млн просмотров. Мы нарастили аудиторию канала с 80 тыс. подписчиков до 460 тыс. Мы выявили формулу успеха. В первую очередь это желание автора. Это должны быть увлекательные истории, интересные герои, драматургия, качественная съемка, монтаж, при этом с небольшим хронометражем», – рассказала заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Наталья Реджеп-Алиева.

Ильшат Аминов предложил создать грантовую программу поддержки молодых журналистов

О проблеме персонификации в журналистике Татарстана высказался председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

«Важно привлекать молодые кадры в отрасль. Но имен в журналистике Татарстана становится все меньше. Нужно, чтобы появлялись новые интересные персоналии со своей аудиторией, которой интересно их мнение. Возможно, необходима гранатовая программа поддержки молодых журналистов», – заявил Аминов.

Также он поделился своим мнением об использовании искусственного интеллекта в журналистике. По его словам, пора сделать так, чтобы ИИ стал полноценным инструментом в работе СМИ.

Рифкат Минниханов: СМИ играют большую роль в популяризации науки

Популяризация науки – одна из ключевых задач достижения технологического лидерства. В достижении этой цели большую роль играют СМИ, подчеркнул Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Для страны критически важно обрести независимость от иностранных производителей. Роль средств массовой информации в этом процессе крайне важна. Важно объяснять смыслы. Сложные технологические проекты часто непонятны широкой аудитории. Задача СМИ – перевести язык промышленных стандартов и наукоемких терминов на понятный язык», – отметил он.

Кроме того, медиа стали важным инструментом для популяризации профессий. СМИ нужно находить новых героев среди молодых ученых и рабочих высоких квалификаций.

К тому же через СМИ ученые могут находить заказчиков для своих проектов и сообщать профильным министерствам об узких местах, с которыми сталкиваются производители, добавил Минниханов.

«Главные вызовы для СМИ сегодня – информационная усталость и рассеянное внимание аудитории»

Главные вызовы для средств массовой информации Татарстана в сегодняшних реалиях назвал руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Если раньше главным вызовом было недоверие, то сегодня информационная усталость и рассеянное внимание. Информации слишком много, значительная часть проходит мимо человека. Это требует от СМИ перехода от широковещательных сообщений к точечной работе с локальными акцентами. Люди доверяют тем, кого считают своим, – авторам региональных пабликов, местным экспертам. Традиционным медиа нужно выстроить взаимодействие с такими авторами», – сказал он.

Из средства донесения информации СМИ превращаются в жизненный навигатор. Нужно делать акцент на тех платформах, которые объединяют в себе информацию, сервисы и коммуникацию в едином пространстве, уверен Сафаров.

«Мы надеемся, что национальный мессенджер МАХ сможет зарекомендовать себя как ключевую инфраструктурную площадку. Республиканским медиа важно занять свою нишу там уже сейчас», – поручил он.

СМИ Татарстана нужно внимательнее относиться к публикациям, связанным с трагедиями

Средствам массовой информации Татарстана следует внимательнее относиться к публикациям, связанным с различными трагедиями. Важно не превращать это в шоу, подчеркнул Сафаров.

«Отдельно хочу остановиться на профессиональном подходе в освещении трагедий. Все чаще медиа не информируют, а превращают трагедию в шоу. Она превращается в сериал с новыми деталями, шок притупляется, а насилие воспринимается как привычный фон. Давайте утвердим ключевую профессиональную норму информировать общество, а не превращать человеческую боль в шоу», – сказал он.

Публикуемые подробности работают как сценарий для подражания, что провоцирует новые трагедии, добавил Сафаров.

Руководитель администрации поздравил представительниц СМИ с наступающим Международным женским днем. В завершение мероприятия сотрудникам отрасли вручили различные награды.