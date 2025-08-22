Рифкат Минниханов призвал уделить внимание подготовке специалистов БТС

Необходимо приступить к формированию системы непрерывного образования в подготовке специалистов беспилотных транспортных средств. Об этом заявил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

«Татарстан в настоящее время ведет работу по развитию новой отрасли экономики – беспилотные транспортные средства. Чтобы наша образовательная система не отставала от темпов развития беспилотной техники, необходимо приступить к формированию полноценной образовательной вертикали подготовки специалистов», – сказал он.

Минниханов также призвал активнее участвовать в знаковых федеральных мероприятиях этой сферы. По его словам, недостаточным было участие представителей республики в работе научно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025» в Сколково.

«Там были рассмотрены лучшие сценарии кадрового обеспечения отрасли, определены перспективы развития, меры федеральной поддержки проектов и дана оценка потенциалу регионов по развитию новой отрасли экономики», – отметил он.

Президент Академии наук РТ попросил Министерство образования и науки РТ усилить работу в этом направлении.