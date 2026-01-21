Рифкат Минниханов призвал предприятия Татарстана развивать научно-популярный туризм

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предприятиям Татарстана следует активнее включиться в развитие научно-популярного туризма на своих территориях. С таким призывом на коллегии Госкомитета РТ по туризму выступил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Татарстан входит в топ-3 по количеству зарегистрированных объектов научно-популярного туризма и в топ-5 – по количеству разработанных маршрутов. В основном они представлены вузами, но хочется, чтобы в эту работу активнее включились и предприятия реального сектора экономики», – заявил Минниханов.

Такой подход не только повысит узнаваемость предприятий, но и позволит школьникам и студентам лучше узнать о производстве и навыках, необходимых для устройства на работу, добавил он.