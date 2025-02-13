Рифкат Минниханов призвал активнее внедрять в сельхозотрасль сквозные технологии

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов призвал активнее внедрять в сельскохозяйственную отрасль сквозные технологии. Это позволит нарастить экспортный потенциал и привлечь молодежь в эту сферу, заявил он на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Необходимо отработать сценарий применения беспилотных транспортных систем, варианты использования технологий искусственного интеллекта. Маршруты сельского туризма рассмотреть с позиции научно-популярного туризма. Требовать формирования заказа на синхронную подготовку кадров для их применения», – сказал Минниханов.

Необходимо переходить на формирование комплексных междисциплинарных, а зачастую и межведомственных проектов в сфере цифровизации и информатизации сельского хозяйства, в области генетики, селекции, диверсификации структуры посевов, развития мелиорации и органического земледелия, подчеркнул он.

«Например, формирование таких проектов вокруг Агробиотехнопарка Казанского аграрного университета как полигона для отработки прорывных технологий. По аналогии предстоит проработать организацию как минимум второй такой площадки в сфере генетики и селекции животных, создания отечественных кормов с учетом биобезопасности применяемых технологий», – отметил руководитель академии.

По его мнению, в сельхозотрасли нужны специалисты высшей квалификации и кандидаты в доктора наук. Однако в последние годы наблюдается тенденция снижения числа исследователей в этой сфере – по некоторым специальностям до защиты доходит лишь 10% от выпуска, констатировал Минниханов.

«Вызывает вопрос и участие ученых в сфере сельского хозяйства в грантовой поддержке по фундаментальным и прикладным исследованиям. Например, из 30 проектов грантовой поддержки, которые были в Академии наук, у нас всего один проект по сельхознаправлению», – заключил он.