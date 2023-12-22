Рифкат Минниханов принял участие в открытии Малой академии наук в Менделеевске

В Менделеевске благодаря поддержке Академии наук Татарстана открылась Малая академия школьников. Она создана на базе химико-технологического лицея №3 «Потомки Менделеева».

В церемонии приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, заместитель министра образования и науки Алсу Асадуллина, а также генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров и глава района Радмир Беляев.

Юных менделеевцев, отличившихся победами в научной сфере, посвятили в члены – корреспондентов Малой академии наук. Здесь будут заниматься более 10 академиков из числа победителей и призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников и около 100 членов – корреспондентов, которые выиграли муниципальный этап олимпиады, а также их учителя. Каждому вручили удостоверения.

Рифкат Минниханов поздравил учеников с памятным событием. Он также рассказал о развитии науки в республике.

Радмир Беляев отметил, что Менделеевск начинает новую эпоху в развитии инновационной интеллектуальной среды для молодёжи. С ним согласился и Дмитрий Макаров.

«Малая Академия наук — это большой вклад в развитие образования Менделеевска. Мы всегда говорим о том, что хотим создать в районе образовательный кластер, комплекс из учебных заведений, где наши дети могли бы получать знания, выбирать и начинать свой профессиональный путь. Так появился центр детских компетенции „Менделеевская долина“, работает лицей, в перспективе появится химико-технологический колледж для выпускников лицея», — отметил гендиректор химического комплекса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске открылась точная копия детского ИТ-парка казанского технопарка им.Башира Рамеева – Центр детских компетенций «Менделеевская долина». Она является частью проекта образовательного кластера в Менделеевске, который район реализует вместе с химическим комплексом. Первым его этапом стало открытие в этом году химико-технологического лицея «Потомки Менделеева», который в августе посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.